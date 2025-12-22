El presidente de Portugal promulga el presupuesto de 2026, que incluye ayudas a vivienda

La Presidencia de la República portuguesa realizó el anuncio en un breve comunicado, en el que destacó "la contribución del Parlamento a la estabilidad financiera interna y externa, el sentido institucional y su comprensión de la situación internacional".

Sobre el contenido, el jefe de Estado señaló que, "a pesar de mantener disposiciones sueltas, sobre todo en ámbitos relacionados con el uso de fondos europeos, da un paso para centrarse en lo esencial y reducir la casuística".

Estos son los últimos Presupuestos del Estado que aprobará Marcelo Rebelo de Sousa, de 77 años, antes de que concluya su segundo mandato, estando programadas las próximas elecciones presidenciales en Portugal para el 18 de enero de 2026, a las que el conservador no podrá presentarse de acuerdo a la ley lusa.

El texto fue aprobado en el Parlamento el 27 de noviembre con los votos a favor de los socios en el Ejecutivo, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, y la abstención del Partido Socialista (PS).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Votaron en contra el ultraderechista Chega, Iniciativa Liberal (IL), el Partido Comunista Portugués (PCP), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda, el regionalista JPP y el animalista PAN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos presupuestos contemplan reducciones fiscales, tanto para las personas físicas como para empresas, así como la subida del salario mínimo y las pensiones, y ayudas a la vivienda.

En concreto, contemplan más de 2.152 millones de euros destinados a vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

Por otro lado, el documento incluye una subida de 50 euros hasta 920 euros del salario mínimo en 2026 y una partida de infraestructuras de casi 4.300 millones de euros, que se destinarán a iniciativas como la ejecución de líneas ferroviarias de alta velocidad y la modernización de la red convencional, la expansión de carreteras y avanzar en la construcción de un nuevo aeropuerto de Lisboa en Alcochete.

El Gobierno prevé un aumento interanual del PIB de en torno al 2 % para 2025 y del 2,3 % en 2026 y proyecta un incremento del saldo presupuestario del 0,3 % del PIB este año y del 0,1 % en 2026.