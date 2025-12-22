El Reino Unido y Perú acuerdan aumentar la cooperación en comercio y defensa

Un portavoz del Ejecutivo de Londres señaló que ambos mandatarios coincidieron también en incrementar la colaboración en áreas como educación y energía renovable.

Downing Street, residencia y despacho oficiales del jefe de Gobierno, indicó que el comercio bilateral "alcanzó 1.300 millones de libras (unos 1.500 millones de euros) en 2024, impulsado por el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP)", que elimina aranceles entre sus doce miembros.

Starmer y Jerí se comprometieron a "fortalecer los lazos comerciales y de inversión para impulsar el crecimiento empresarial y crear empleo", según la nota.

Sobre la guerra en Ucrania, Starmer, que lidera con otros aliados la respuesta europea al plan de paz propuesto por Estados Unidos, reiteró "el apoyo inquebrantable del Reino Unido" y condenó "la invasión ilegal de Rusia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Downing Street añadió que los líderes "esperan volver a hablar pronto".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro británico mantiene estos días las últimas reuniones antes de la pausa navideña, mientras que el Parlamento británico entró en receso el pasado jueves y reanudará sus actividades el 5 de enero.