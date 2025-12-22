Encuentran al menos 10 cadáveres abandonados en el norte de Ciudad de Guatemala

Los cuerpos fueron hallados sin vida gradualmente en las últimas 48 horas en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala, uno de los sectores en los que se divide la urbe metropolitana, de acuerdo a los Bomberos Voluntarios.

Las autoridades no han confirmado las causas de muerte ni más detalles sobre los fallecidos, salvo que se encontraban envueltos en sábanas.

De acuerdo a medios locales, los primeros cuerpos fueron encontrados en una carretera y posteriormente fueron hallados el resto dentro de un barranco cercano.

El pasado viernes, otros tres cadáveres fueron encontrados flotando en el lago de Amatitlán, en el sur de la Ciudad de Guatemala, sin que hasta el momento las fuerzas de seguridad informaran sobre las circunstancias de dichos decesos.

De igual manera, en octubre pasado fueron localizados ocho cadáveres envueltos en bolsas de plástico, atados de pies y manos, en el kilómetro 21 de la ruta que conecta Ciudad de Guatemala con el este del territorio.

De acuerdo a diversas fuentes, el asesinato de dichas ocho personas se debía a disputas territoriales por el narcotráfico.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los homicidios en Guatemala aumentaron un 9,4 % entre enero y octubre de 2025, con un total de 2.630 muertes violentas en dicho período.