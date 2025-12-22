Exministro tunecino condenado a 19 años de prisión por incitación al levantamiento

Zenaidi, que ocupó varias carteras durante las dos décadas del régimen del exdictador Zine el Abidine Ben Ali, intentó concurrir a las elecciones del pasado 6 de octubre, en las que el presidente, Kais Said, renovó su mandato de cinco años.

Según medios locales, el caso judicial transcendió a finales de septiembre después de que el político tunecino, que reside en Francia, fuera descartado de la lista final de candidatos para presentarse a las presidenciales.

Zenaidi fue acusado de acuerdo terrorista, de conspiración contra la seguridad interior del Estado y actos destinados a alterar la organización del Estado, tras la difusión de videos en un perfil de redes sociales en los que este instaba a un levantamiento contra el régimen, sus instituciones y el presidente.

Las autoridades emitieron una orden de detención contra el exministro que finalmente fue juzgado 'en absentia' (en ausencia).

