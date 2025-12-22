Expertos de la ONU critican proyecto de ley en Perú que elimina el concepto de "género"

El texto de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a través de esa terminología, "debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas", indicaron en un comunicado.

La nueva legislación en trámite "representaría un importante retroceso" en la lucha por "promover la igualdad y la no discriminación", aseguraron los firmantes, quienes también criticaron que se sustituyan las referencias a la "igualdad de género" por "equidad" o "igualdad de oportunidades".

"Si bien la equidad y la igualdad de oportunidades son objetivos importantes, no pueden sustituir por sí mismos a la igualdad de género", subrayaron los expertos.

También alertaron que la legislación penalizaría arbitrariamente a los defensores de derechos humanos, incluidos las que trabajan en favor de la no discriminación y los derechos de las personas LGBT.

Firman el comunicado, entre otros, la relatora para los defensores de derechos humanos (Mary Lawlor) y sus homólogos sobre salud física y mental (Tlaleng Mofokeng) y libertad de reunión (Gina Romero).