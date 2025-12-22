Finlandia elevará hasta los 65 años la edad máxima de los reservistas a partir de 2026

La enmienda supondrá que quienes hayan prestado el servicio militar deberán pertenecer a la reserva 15 años más que en la actualidad en el caso de los soldados rasos y cinco años más si son oficiales o suboficiales.

Esto dará a las Fuerzas de Defensa finlandesas y a la Guardia Fronteriza un abanico más amplio de opciones a la hora de asignar personas a puestos clave durante situaciones de emergencia, independientemente de su rango militar, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Los oficiales con rango de capitán o superior permanecerán en la reserva mientras sean aptos para el servicio militar, como ocurre actualmente.

"Habrá un período de transición de cinco años durante el cual la cantidad de reservistas aumentará en 125.000. El número de reservistas finlandeses rondará un millón en 2031", señaló en el comunicado el ministro de Defensa, Antti Häkkänen.

"Junto con todas las demás medidas para fortalecer la defensa, este es un mensaje de que Finlandia cuidará de su seguridad tanto ahora como en el futuro", añadió.

El Ejército finlandés cuenta en estos momentos con una fuerza para tiempos de guerra de 280.000 efectivos y un contingente de casi 900.000 reservistas formado por todos los que han completado el servicio militar, en un país con 5,6 millones de habitantes.

El servicio militar es obligatorio para todos los varones -aunque puede ser reemplazado por un servicio social sustitutorio- y también está abierto a las mujeres que se quieran realizarlo de forma voluntaria.

Finlandia, el país de la Unión Europea (UE) con la frontera más larga con Rusia, ingresó en la OTAN en 2023 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, poniendo fin a décadas de neutralidad militar.