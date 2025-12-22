FundéuRAE: lotería navideña, escritura adecuada de algunos términos relacionados

Se escriben con minúscula inicial “lotería”, “sorteo”, “premio”, “décimo”, “billete”, “serie”, “pedrea”, “participación” o “reintegro”, ya que se trata de nombres comunes.

En “lotería” o “sorteo de navidad”, “navidad” se refiere al ‘tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos’, por lo que puede escribirse con mayúscula o minúscula, aunque es preferible esta última, según señala la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

Sin embargo, cuando se alude a la denominación oficial de estos sorteos, se escriben todas las palabras significativas con inicial mayúscula: “Sorteo Extraordinario de Navidad” (España), “Sorteo Gordo de Navidad” (México).

En la expresión “lotería” o “sorteo del niño”, puede utilizarse la minúscula en “niño”, pero también la mayúscula si se considera mención abreviada de su denominación oficial.

En cuanto al término “gordo”, en referencia al premio mayor de la lotería pública, y especialmente el correspondiente a la de navidad, es un nombre común y como tal se escribe en general con inicial minúscula (“el premio gordo”, “el gordo de la lotería”...).

3. “Número”, ”billete”, “serie”, “décimo”, “cachito” y “vigésimo”

El uso de las palabras “número”, “billete”, “serie” y “décimo”, que en estos sorteos tienen significados específicos, suele dar lugar a equivocaciones.

En la lotería española, “número” es cada uno de los 100.000 que entran en el sorteo, representados por una bola (del 00.000 al 99.999). Por cada uno de esos números se emiten, en el Sorteo Extraordinario de Navidad, 198 “billetes” a los que se da un número de “serie” y que cuestan 200 euros cada uno. Cada billete se divide a su vez en diez “décimos” de 20 euros, cada uno de ellos identificado con un número de “fracción”.

En algunos países, como Guatemala y México, se usa “cachito” para referirse al décimo o al “vigésimo” de lotería. En otros, como Ecuador o Perú, para el décimo pueden utilizarse los términos “huacho” y “guacho”.

4. “Trompeta”, “bombo”, “lira”...

Existen voces con las que se alude de forma específica a algunos de los elementos propios de estos sorteos. Por ejemplo, antes de llevar a cabo el que se celebra en España el 22 de diciembre, las “bolas” de los números y las de los premios se colocan en unos expositores o “liras” que cuelgan de una estructura circular denominada “paraguas”. Mediante una “tolva” transparente, se meten en los “bombos” correspondientes. Ya en marcha el sorteo, cada vez que una bola sale del bombo, se desliza por la llamada “trompeta” hasta la “copa” de cristal, de la que los niños la toman para “cantarla” y dejarla luego insertada en los “alambres” agrupados en “tablas”.

5. “Los niños de San Ildefonso”, con ese mayúscula

Los encargados de cantar los premios en el sorteo de navidad en España son los alumnos del Colegio de San Ildefonso, a los que se conoce coloquialmente como “los niños de San Ildefonso” (con la ese de “San” en mayúscula, ya que se refiere al nombre de la institución). No es adecuada la forma “niños de San Idelfonso”, en la que se emplea una variante del nombre propio que no corresponde a la del colegio.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.