Generales rusos muertos en atentados con bomba durante la guerra en Ucrania

Ésta fue la primera muerte de un alto mando de las Fuerzas Armadas rusas desde abril de 2025.

El teniente general Sarvárov, que había servido en Chechenia y en Siria, murió este lunes tras el estallido de una bomba magnética adherida a los bajos de su automóvil en un aparcamiento a 150 metros de su casa, en el sur de la capital rusa.

El Comité de Instrucción de Rusia valora diversas versiones del asesinato, una de las cuales responsabiliza directamente a los servicios de inteligencia ucranianos. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el autor del atentado.

El caso más sonado tuvo como objetivo al teniente general ruso Igor Kirílov, quien fue asesinado el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio.

En su condición de jefe de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, cargo que desempeñaba desde 2017, ofrecía regularmente comparecencias de prensa, en las que acusaba repetidamente al Ejército ucraniano de emplear armas químicas en el conflicto en Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo a un ciudadano de Uzbekistán, que confesó haber sido reclutado por los servicios secretos de Ucrania, tras lo cual ocultó una bomba en un patinete eléctrico, que detonó junto a la entrada del edificio donde vivía Kirílov.

El teniente general ruso Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor desde 2021, murió el 25 de abril de este año al acercarse a un automóvil (Volkswagen Golf), en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo.

Los servicios de seguridad rusos informaron de la detención de uno de los presuntos autores del atentado contra Moskalik, que fue identificado como Ignat Kuzi, de 42 años, y quien posteriormente confesó su participación en los hechos por encargo de los servicios secretos ucranianos.

El capitán de navío Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, murió el 13 de noviembre de 2024 tras la explosión de su automóvil en Sebastópol, principal puerto en la anexionada península de Crimea.

Los servicios de inteligencia ucraniana reivindicaron el atentado al acusar al capitán de criminal de guerra, responsable del lanzamiento de misiles de crucero Kalibr contra el territorio de Ucrania.

Mejor suerte corrió el mayor general Yuri Afanásievski, exdirector de Aduana en la anexionada región ucraniana de Lugansk, que resultó gravemente herido en su casa junto a su hijo tras la detonación de un artefacto explosivo en un teléfono móvil que le habían regalado.

A raíz del incidente, fue detenida una residente local, que fue la que le entregó el teléfono al general. La inteligencia ucraniana también se responsabilizó de organizar el atentado.

A raíz de la muerte de Kirílov, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó dicho atentado de "fallo grave" de los servicios de seguridad, tras lo que la policía rusa dice haber abortado varios atentados ucranianos en territorio ruso contra altos cargos de las Fuerzas Armadas.