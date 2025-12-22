Gobierno argentino desactiva la huelga de controladores aéreos prevista para fin de año

"Han quedado sin efecto las medidas de fuerza llevadas adelante por ATEPSA, a partir del dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación", informó EANA en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La conciliación obligatoria, un instrumento del derecho argentino que insta a las partes de un conflicto laboral a acatar ciertas medidas para alcanzar un acuerdo en un plazo de quince días, entrará en vigencia este martes.

"En este marco, se intima a ATEPSA y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio", expresó en un comunicado el Ministerio de Capital Humano, cartera de la cual depende la Secretaría de Trabajo.

"Asimismo, se convoca a las partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio", agregó el Ministerio.

A principios de diciembre, "tras meses sin respuestas y salarios por debajo de la inflación", los controladores aéreos de Argentina anunciaron un cronograma de huelgas sindicales que afectaría primero a los vuelos nacionales y, hacia final de año, también los internacionales.

Entre sus principales reclamaciones del sindicato, que al momento no se ha expresado al respecto de la suspensión de la huelga, figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio y de la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de las negociaciones salariales.

La medida de fuerza fue llevada a cabo durante tres jornadas y estaba prevista continuar el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre.