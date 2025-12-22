González Urrutia recuerda cumpleaños de su yerno preso y denuncia "persecución política"

En un mensaje publicado en X, el dirigente denunció que Tudares permanece "en condición de desaparición forzada", situación en la que, afirmó, se encuentra desde su detención el pasado 7 de enero.

"Rafael no ha sido presentado ante un juez independiente, no se conoce su paradero ni ha podido ejercer su derecho a la defensa. En estas circunstancias, cualquier procedimiento atribuido a autoridades carentes de independencia judicial carece de validez jurídica", dijo González Urrutia.

En este sentido, añadió que se trata de "una negación absoluta del debido proceso" y recordó que la desaparición forzosa es "un crimen continuado" que se agrava "mientras persista la negativa a revelar el paradero de la víctima".

Asimismo, agregó que la exigencia de la "restitución plena" de los derechos de Tudares "no es una posición política circunstancial, sino una exigencia fundada en obligaciones jurídicas internacionales".

Tudares lleva 349 días detenido en Caracas, según la cuenta de su esposa Mariana González, hija del líder opositor.

"¿Cómo se celebra un cumpleaños en estas condiciones tan injustas y tan crueles? ¿Cómo se le explica a unos hijos que su papá cumple años preso, sin que sepan dónde está, sin poder verlo, sin poder abrazarlo?", expresó Mariana González en su cuenta de X, donde también exigió su liberación.

A principios de este mes, Mariana González confirmó que su esposo fue condenado a 30 años de prisión tras, dijo, una "sola y única" audiencia de juicio.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.