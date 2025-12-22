Grossi lanza candidatura y se ofrece como "un secretario general que se ponga las botas"

"Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema, un secretario general que vaya y cruce una línea del frente aunque haya una guerra", expresó Grossi este lunes en un acto en la capital argentina.

Si bien su candidatura había sido formalmente presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina el pasado 26 de noviembre, este lunes Grossi lanzó su postulación en su país junto al canciller Pablo Quirno en un acto en la sede de la Cancillería y luego en otro organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

El candidato alertó sobre la "ausencia de las Naciones Unidas" en los principales conflictos que existen en el planeta y subrayó que su experiencia puede ser vital para cambiar esto.

"He logrado que dos beligerantes hablen. Hemos logrado dos veces ceses al fuego entre Ucrania y Rusia para que no se produzca un accidente nuclear en la planta de Zaporiyia. Hemos logrado hablar con Vladímir Putin y a los pocos días con Volodímir Zelenski. Hemos logrado mantener la interlocución con la República Islámica de Irán aunque nos amenace de muerte".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre esta cuestión, sugirió la necesidad de un abordaje basado en el diálogo y la imparcialidad y añadió: "Está en nosotros corregir el rumbo de este barco y sacarlo del rumbo de la irrelevancia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente y no con la aprobación de espesos documentos, y lo digo como diplomático que ha dedicado toda su vida a esos consensos de documentos que después nadie lee", expresó.

Agregó: "Necesitamos unas Naciones Unidas menos declarativas y más activas".

Grossi se refirió también a los cuestionamientos por parte de Estados sobre la utilización de los fondos de la ONU: "Los países que financian este enorme esfuerzo internacional tiene todo el derecho de cuestionar lo que se hace con los recursos que pagan sus contribuyentes".

"Es muy importante que tengamos esa dosis de rendición de cuentas, que rindamos cuentas por lo que estamos haciendo", opinó.

Grossi, de 64 años, es diplomático de carrera y entre 1997 y 2000 fue presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre el Registro Internacional de Armas y luego asesor del Subsecretario General de las Naciones Unidas en materia de Desarme.

De 2002 a 2007 fue jefe de gabinete del OIEA y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas dentro de la Cancillería argentina, fue director general de Coordinación Política de 2007 a 2010 y ha desempeñado funciones en la embajada argentina en Bélgica y en la misión argentina ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

Entre 2010 y 2013 fue director general adjunto de la OIEA y entre 2013 y 2019 fue embajador de Argentina en Austria, cargo que dejó para dirigir el OIEA.

La carrera por la Secretaría General se acelerará con la entrada del próximo año, en un proceso con distintas fases en la que los Estados miembros de la ONU podrán presentar a sus candidatos.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan con mayor fuerza se encuentran, además de Grossi, el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

También suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda.