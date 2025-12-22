Inteligencia ucraniana confirma ataque a terminal petrolera en región rusa de Krasnodar

Como resultado del ataque resultaron dañados elementos del equipamiento de la terminal petrolera, el muelle de gas licuado de petróleo y la infraestructura portuaria, lo que provocó un incendio de gran magnitud, según fuentes de la inteligencia ucraniana citadas por la agencias Interfax y Ukrinform.

El complejo de transbordo de petróleo de Tamán, operado por Tamanneftegaz, es uno de los más grandes de la región del mar Negro, al superar la capacidad total de sus instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos y gas licuado el millón de metros cúbicos.

La terminal se encuentra a seis kilómetros del puente automovilístico y ferroviario construido ilegalmente por los rusos sobre el estrecho de Kerch, añadió el GUR.

La fuente destacó que la inteligencia militar está intensificando la presión de los ataques sobre el sector energético ruso, que está directamente involucrado en la financiación de la guerra contra Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy