Irán desmiente las informaciones sobre simulacro de misiles en diversos puntos del país

La televisión estatal informó esta tarde de que las imágenes difundidas por algunos medios y en redes sociales “no correspondían a pruebas de misiles”.

Indicó que fuentes consultadas afirmaron que no se han realizado ensayos de misiles este lunes.

Horas antes, la agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, había informado de que se estaban registrando lanzamientos de misiles en las ciudades de Teherán (norte), Khorramabad (oeste), Mahabad (oeste), Isfahán (centro) y Mashhad (noreste).

El sábado la cadena estadounidense NBC News afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abordará en su reunión del próximo lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la amenaza del programa de misiles de Irán y le presentará planes para un posible nuevo ataque contra Irán, tras la guerra de doce días en junio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El programa de misiles de Irán ha sido tema de preocupación para Israel y los países occidentales en los últimos años, y EE.UU. exige la limitación del alcance de los misiles iraníes como una de las condiciones para alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear, lo que la República Islámica ha rechazado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, reiteró que las capacidades defensivas de Irán no están sujetas a discusión bajo ninguna circunstancia.

“Las capacidades defensivas de la República Islámica de Irán están diseñadas con el objetivo de disuadir a los agresores de cualquier intento de atacar al país, y de ninguna manera se trata de un asunto sobre el cual se pueda dialogar o negociar”, afirmó.

Durante el conflicto bélico de junio, Irán lanzó a diario decenas de misiles y drones contra el territorio israelí en respuesta a los bombardeos de Israel, que causaron la muerte de más de mil personas, incluidos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares, mientras que las ofensivas iraníes provocaron unos 30 muertos en Israel.

EE.UU. también intervino en la guerra, atacando las tres principales instalaciones atómicas de Irán.