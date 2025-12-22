Italia quiere mantener presencia de tropas en sur de Líbano tras la retirada de la FINUL

En una reunión en el palacio presidencial de Baabda, Crossetto señaló que su país "desea mantener la presencia de tropas en la zona de operaciones de la FINUL al sur del río Litani tras la retirada de la FINUL" y añadió que "otros países europeos también tienen la intención de adoptar la misma postura", según un comunicado de Presidencia libanesa.

Esta medida tiene como fin apoyar al Ejército libanés "en sus misiones en el sur", ya que Italia considera que la "seguridad del Líbano, de la región y del Mediterráneo se logra fortaleciendo al Ejército libanés y dotándolo de los recursos necesarios".

El ministro dijo que Italia trabajará para asegurar "resultados tangibles de estas negociaciones", ya que la tensión continua en el sur no beneficia a nadie, e "Israel debe comprenderlo".

Por su parte, Aoun acogió con satisfacción la participación de Italia y otros países europeos "en cualquier fuerza que sustituya a la fuerza de paz de la FINUL en el sur del Líbano tras su retirada en 2027".

Una participación que -apuntó- "ayudaría" al Ejército libanés a "mantener la seguridad y la estabilidad en la frontera sur del Líbano tras la retirada de las fuerzas israelíes de las colinas y tierras ocupadas".

"El Líbano espera pasos positivos de la parte israelí y confía en países amigos como Italia para impulsar el éxito del proceso de negociación y obtener resultados positivos", ya que el Líbano es "un país amante de la paz que no desea la guerra".

Italia desempeña un papel destacado en la FINUL, a la que contribuye con el segundo contingente militar más numeroso, además de apoyar al Ejército libanés con donaciones.

Ante la decisión el pasado agosto del fin del mandato de la FINUL para finales del año que viene, Israel lo celebró y consideró que la misión ha sido un "fracaso rotundo".

La FINUL fue creada después de que Israel ocupara el sur del Líbano en marzo de 1978, una de las más longevas de la ONU.

En un principio, el Consejo de Seguridad creó la FINUL para confirmar la retirada de Israel del Líbano, restaurar la paz y la seguridad internacionales y ayudar al Gobierno del Líbano para que restableciese su autoridad efectiva en la zona, pero el mandato se tuvo que modificar dos veces, debido a los acontecimientos de 1982 (segunda invasión israelí del Líbano) y 2000 (retirada de Israel).

Precisamente en el año 2000, la FINUL se desplegó a lo largo de la frontera líbano-israelí, la llamada "línea azul", con la misión de ayudar al Líbano a prevenir enfrentamientos fronterizos.

La misión tiene actualmente desplegados sobre el terreno 10.801 miembros y unos 13.000 uniformados pertenecientes a 10 países principales que aportan contingentes y fuerzas policiales a la misión, entre ellos España.