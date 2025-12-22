Japón se dispone a reactivar la mayor central nuclear del mundo tras visto bueno local

La asamblea de la prefectura donde se encuentra la central nuclear aprobó hoy una moción de confianza al gobernador local, Hideyo Hanazumi, afirmó el diario japonés Asahi Shinbun, validando así su plan de reactivar la planta operada por por Tokyo Electric Power (TEPCO).

"Hemos llegado a este resultado tras un periodo de más de un año y medio, durante el cual analizamos minuciosamente las opiniones de los residentes de la prefectura, pero creo que nos llevó bastante tiempo", afirmó a los medios de comunicación Hanazumi tras hacerse pública la decisión, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión local NHK.

Hanazumi dio hace un mes su visto bueno a la reactivación del reactor 6 de Kashiwazaki-Kariwa (KK), uno de los dos que cuenta con la aprobación del regulador nuclear nacional para retomar sus operaciones.

La decisión de hoy completa el proceso que obligaba a obtener el consentimiento local y, según Asahi Shinbun, se espera que el gobernador local se reúna el martes con el ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Ryosei Akazawa, para transmitirle la luz verde de las autoridades de la prefectura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, el momento exacto del reinicio de la central está por determinar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las siete unidades de la planta llevan paradas desde el accidente atómico de 2011 en Fukushima.

Las unidades 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero se le ordenó posteriormente permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas. En diciembre de 2023 se le dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha.

Ya a principios de año, TEPCO anunció el aplazamiento hasta 2029 de la conclusión de unas obras necesarias para la puesta a punto de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa.

De producirse el encendido del reactor, será el primero de una central operada por TEPCO.

Por su capacidad, la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.