Jueza dice que Gobierno Trump no puede arrestar a Kilmar Abrego García durante las fiestas

En una audiencia celebrada en Maryland, la jueza de distrito Paula Xinis falló a favor de que Abrego García permanezca en libertad bajo fianza durante las fiestas.

Los abogados de Abrego García habían solicitado una orden de restricción temporal para impedir que el ICE lo volviera a detener mientras la Administración sigue intentando deportarlo a terceros países, como Liberia.

El pasado 11 de diciembre la propia Xinis ordenó liberar a Abrego García de un centro de detención para migrantes en Pensilvania al establecer que el Gobierno lo había detenido "sin autoridad legal", en parte porque, subrayó, no se había emitido para él una orden formal de deportación en 2019, cuando otro juez determinó que no se lo podía devolver a El Salvador porque su vida ahí corría peligro.

Sin embargo, un juez de inmigración emitió después de su liberación una orden de expulsión, la cual Xinis ha invalidado hoy temporalmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Abrego García, que vivía en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado, bajo el argumento del Gobierno Trump de que era un pandillero, en marzo de este año al Centro de Control del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, pese a la orden de 2019 que impedía enviarlo a su país de origen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio fue devuelto a EE.UU., pero para enfrentar una acusación de tráfico de personas lanzada por la Administración Federal que él niega.

Fue entonces cuando Xinis dictaminó para él libertad condicional mientras arranca el juicio, que se celebrará en Tennessee en enero.