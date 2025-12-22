Kast se reúne con Bachelet pero no se pronuncia sobre su postulación para encabezar la ONU

"No voy a decir nada antes del 11 de marzo -día del cambio de mando presidencial-; esto no se resuelve hoy ni mañana", afirmó Kast en una conferencia de prensa que ofreció luego de sostener un encuentro durante más de dos horas con la expresidenta.

"Uno aborda todos los temas (en la reunión), pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un Presidente en ejercicio, que es el Presidente Gabriel Boric", puntualizó el ultraderechista.

Bachelet recibió en septiembre pasado el apoyo oficial por parte del actual jefe de Estado chileno, quien anunció su postulación en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas en un discurso donde destacó su experiencia internacional como presidenta de ONU Mujeres y como alta comisionada por los Derechos Humanos.

Además de Bachelet, desde la región latinoamericana se han levantado otros nombres competitivos como la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; la ministra mexicana, Alicia Bárcena, quien fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General.

Kast ha señalado que su eventual apoyo a Bachelet para que lidere el máximo organismo multilateral del mundo no está asegurado y que depende "de qué le convenga más a Chile".

Desde su sector, en cambio, hay posiciones diversas con personeros que han celebrado la candidatura de Bachelet, destacándola como "un orgullo", y otros que la rechazan porque "no es una prioridad" para el país.

Con un 58,1 % de los votos, Kast ganó hace una semana las elecciones presidenciales contra la izquierdista Jeannette Jara, que quedó con el 41,8 % de los apoyos.

Además, se impuso en todas las regiones del país, incluso los bastiones tradicionales de la centro-izquierda.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.