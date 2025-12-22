Kast sostendrá en Ecuador reuniones con Noboa, ministros y empresarios

La reunión bilateral con el mandatario Noboa se celebrará a las 11:00 (16:00 GMT) en el Palacio de Carondelet, la sede de la Presidencia, ubicada en Quito.

El encuentro está previsto que dure una hora, según informó el equipo de Kast.

Después, entre las 12:00 (17:00 GMT) y la 13:30 (18:30 GMT) tendrá lugar un almuerzo de trabajo, también en la casa presidencial, al que asistirán los ministros ecuatorianos.

Media hora después, a las 14:00 (19:00 GMT), el mandatario chileno acudirá a otra comida con empresarios en el hotel Swissôtel.

La visita culminará con una rueda de prensa a las 15:30 (20:30 GMT) en el mismo hotel.

Se espera que Kast arribe a Ecuador la noche de este lunes. El día de su victoria electoral, el pasado 14 de diciembre, llamó a Noboa para acordar la visita, según señaló este lunes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en la televisión Ecuavisa.

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista y en su mensaje en la red social X afirmó que "se abre una nueva etapa para Chile y para la región".

Este es el segundo viaje internacional de Kast desde su victoria en las urnas, en una clara señal de acercamiento a sus aliados en la región.

Entre los temas previstos en la agenda destacan la lucha contra el crimen organizado trasnacional, seguridad, movilidad humana y asuntos comerciales, señaló la canciller.