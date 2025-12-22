La actividad económica de México sube 1,7 % interanual en octubre

El instituto indicó en su reporte que este avance en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado del crecimiento anual de los sectores primario (12,4 %) y terciario (2,4 %), en contraste con una caída en el secundario (-0,4 %).

El instituto autónomo también apuntó que la actividad económica se elevó un 0,2 % en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 con respecto al año anterior.

En lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado el 4,2 %; el comercio, los servicios y el turismo un 1 %, mientras que la industria cayó un -1,7 %.

Asimismo, el IGAE ganó un 1 % mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente al mes precedente, todos los sectores avanzaron: el primario (1,4 %), el secundario (0,7 %) y el terciario (1,2 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.

El dato de octubre se da a conocer luego de que el Inegi ajustó al -0,2 % trimestral el retroceso definitivo del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, tras estimar en octubre que había caído el -0,3 %.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil hacia el cierre del año.

La economía de México creció el 1,5 % en 2024, pero cayó el 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

El país creció el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va de 2025, el Inegi ha registrado un incremento del 1,2 % del PIB nacional.