La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,10 %

Entre las empresas líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+3,35 %), Banco de Valores (+2,88 %) y Central Puerto (+2,43 %).

Las compañías que finalizaron la jornada en mayor negativo fueron Ternium Argentina (-4,11 %), Aluar (-3,24 %) y Transener (-2,03 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron levemente al alza, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se ubicó en los 569 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista quedó a 1475,55 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' llegó a 1.505 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) cerró a 1.569,63 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) alcanzó los 1.493 pesos por unidad.