La bolsa de São Paulo cede un 0,21 % pese a la fuerte subida de la minera Vale

El corro brasileño volvió a los números rojos y sepultó buena parte de las ganancias del viernes pasado, cuando avanzó un leve un 0,35 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,583 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros mantienen la cautela en medio de un escenario internacional incierto como consecuencia de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

A nivel interno, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil entran en receso esta semana y solo volverán a funcionar con normalidad el próximo año, en el que se celebrarán elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

Con todo, la bolsa paulista, la mayor de América Latina por volumen negociado, no consiguió mantenerse en el terreno de los ganancias.

Valores clave como Vale no pudieron evitar la caída, pese a anotarse un 2,9 % en la sesión de este lunes, impulsado por el anuncio de un negocio en el ramo de energía eólica.

El sector petrolero también sonrió, con subidas del 2,5 % y el 3,1 % para PetroReconcavo y Prio (antigua PetroRio), respectivamente.

No obstante, pesaron más las pérdidas de la red de educación privada Cogna, que se dejó un 5 %.

También acabaron en rojo la tecnológica Positivo (-5,1 %) y la empresa de alquiler de vehículos Vamos (-4,3 %), entre otros.

Los títulos más negociados en el parqué brasileño fueron los de la red de tiendas de mascotas Petz.

El volumen negociado en el Ibovespa sumó 24.600 millones de reales (4.400 millones de dólares / 3.700 millones de euros al cambio de hoy), en un total de 3,8 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.