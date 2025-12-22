La Flotilla regresa en primavera 2026 con esfuerzo redoblado: 100 barcos y 3.000 miembros

GSF definió este nueva iniciativa en un comunicado como una "expansión decisiva", pues, según sus estimaciones, la magnitud de ésta supone más del doble de la capacidad de la anterior.

Además, agregan, que su objetivo ahora no radica en la "simple entrega de ayuda" humanitaria", sino en conseguir una "presencia civil sostenida y especializada" en los territorios palestinos para reconstruir "la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio".

Y es que uno de los puntos en los que se articulará la nueva operación, según esgrimieron hoy, es el establecimiento de una "presencia de protección civil no armada".

"Estarán altamente capacitados para trabajar junto a las comunidades palestinas, ayudando a disuadir la violencia, documentar las violaciones (de derechos humanos) y fortalecer los mecanismos locales de protección y rendición de cuentas, ante los continuos ataques del régimen israelí contra civiles e infraestructuras civiles", detallaron.

En las próximas semanas se espera que "La Flotilla" publique el listado de sus participantes en esta nueva misión, pero ya ha adelantado que procederán de "casi todos" los países y con perfiles profesionales muy variados.

Para esta "acción civil coordinada y no violenta", avanzan, se contará con más de 1.000 trabajadores de la salud a bordo de "buques equipados con medicamentos y equipos vitales" que buscarán coordinarse con el personal sanitario local y sobre el terreno en Gaza.

"La misión busca reforzar la atención de emergencia y estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos", se refirió al respecto GSF en el comunicado.

La Flotilla Global Sumud inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 1 de septiembre a Gaza para transportar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo israelí en el enclave palestino.

Israel interceptó, entre el 2 y el 3 de este octubre, más de cuarenta barcos y detuvo a 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel. Algo que los activistas denunciaron como una "detención ilegal".

Una semana más tarde Israel confiscó los nueve barcos -un buque y ocho veleros- que conformaban una segunda flotilla, la conocida como Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo.

Los activistas detenidos fueron deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto por parte de la Marina israelí.