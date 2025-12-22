La huelga contra el fin a la subvención de combustibles se realiza parcialmente en Bolivia

La protesta se focaliza principalmente en La Paz, ciudad sede del Ejecutivo y Parlamento de Bolivia, a donde miles de mineros procedentes de los departamentos de Potosí y Oruro se trasladaron para una marcha de protesta.

"Nos quedamos hasta que este Gobierno pueda solucionar y abrogar este decreto", dijo a los medios Oscar Chavarría, dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).

La movilización de los mineros en La Paz provocó la reacción de algunos grupos de transeúntes que a gritos rechazaron la protesta obrera.

Otras organizaciones como los maestros rurales y los microempresarios de El Alto también salieron a marchar y realizan bloqueos callejeros en esa ciudad, vecina de La Paz, en contra de la norma aprobada la semana pasada por el Ejecutivo.

En la ciudad central de Cochabamba hay bloqueos callejeros de algunos sectores, como los fabriles y universitarios, mientras que también hay una marcha de cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) en contra del decreto 5503 que retiró la subvención de los combustibles que rigió por más de 20 años.

También se reportaron algunos bloqueos de carreteras.

A finales de 2010, Evo Morales emitió un decreto que incrementó el coste de los principales combustibles entre 57 y 82 %, pero tuvo que recular a los pocos días por las protestas de diferentes sectores sociales.

En la ciudad oriental de Santa Cruz se cumple la cuarta jornada de repliegue de los microbuses debido a una tensión con la Alcaldía local por el monto de incremento de los pasajes, mientras otros sectores del transporte mantienen su labor por tramos.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó los espacios de diálogo abiertos por el Gobierno con distintos sectores y consideró que esa es la "única vía" para "evitar que la conflictividad social escale”.

En la víspera, el Gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, que tenía previsto iniciar una huelga indefinida esta jornada, pero la protesta se suspendió tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.

El decreto 5503, emitido el miércoles por Paz, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años y que, según el Gobierno y algunos expertos, ya era insostenible en el escenario de crisis que vive el país.

Esta decisión va acompañada de otras medidas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Ejecutivo de Paz calculó que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), por lo que no hay condiciones para realizar un levantamiento parcial del subsidio.

Es el primer conflicto que afronta Paz desde que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.