La oposición nicaragüense en el exilio augura "tiempos de libertad" en 2026

"El contexto internacional actual es favorable a la democracia, y hacemos un llamado a todos los opositores nicaragüenses y al pueblo en general, a estar preparados, más coordinados y fuertes ante las batallas que aún están por delante", abogaron esos movimientos en una declaración conjunta.

En su mensaje dirigido al pueblo nicaragüense en ocasión de la Navidad y el recibimiento del Año Nuevo, las organizaciones de oposición observaron que en 2025 "el mundo ha puesto su atención en las luchas de los pueblos por la democracia y sus desafíos".

En ese sentido, comentaron que los movimientos opositores de Nicaragua, "desafiando el peligro, mantenemos la fe en la llegada de esa libertad que se acerca y que erradicará el yugo opresor de las dictaduras que someten a nuestros pueblos, incluidos los de Venezuela y Cuba".

En su mensaje, suscrito por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), y la Mesa Todos Somos Nicaragua, pidieron para que el 2026 los reciba con "renovada esperanza y energías ante el advenimiento de esa nueva era de libertad".

"¡Qué el grito de abril nos continúe inspirando y que sigamos con nuestra resistencia honrando a la fe perseguida, a los asesinados, a los presos políticos y a los exiliados!", instaron.

Asimismo, renovaron su "compromiso de una mayor cooperación mutua que acelerará el paso hacia el tránsito a la democracia. Llamamos a seguir resistiendo fuera y dentro del país, y a mantener siempre juntos la fe y la esperanza en el amanecer de la libertad".

Sobre el 2025, esos movimientos aseguraron que fueron "testigos, una vez más, de las aberrantes acciones del régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo) para asegurar, según ellos, los pocos espacios de poder que les faltaban en su proyecto autoritario y absolutista".

"Una llamada Constitución, que solo demostró las delirantes ambiciones de los dictadores que, no satisfechos con lo usurpado, han llegado al borde de lo absurdo, como generalmente les ocurre a las dictaduras en sus fases terminales", anotaron.

Según esos movimientos, el 2025 también ha sido un año de "asesinatos atroces, más presos políticos y de descomposición interna del régimen" sandinista, y para la disidencia "de resistencia, resiliencia y lucha", de denuncias, y "que, a pesar de la intimidación y los riesgos, hemos alzado nuestras voces por la libertad y la democracia".

Reprocharon que asistirán a una Navidad donde, aún, en los hogares y las familias habrá sillas vacías, "esperando por los presos políticos, exiliados y reclamando justicia por los asesinados y por todas las víctimas".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".