La paridad de género en candidaturas enfrenta a sectores de partido opositor paraguayo

En una convención extraordinaria celebrada este domingo, el PLRA aprobó un cambio en su estatuto que reduce del 50 al 20 % la representación mínima de mujeres "en la conformación de las listas internas" de candidatos a cargos plurinominales.

"Es un gran retroceso a algo que se logró, a un derecho adquirido que ya no se toca, porque realmente la paridad no se discute", dijo a EFE la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, quien indicó que en 2022 la cuota mínima de participación femenina era del 33 % y que ese año lograron la paridad.

Talavera lamentó que eran "el único partido" que tenía paridad, es decir, "participación 50 y 50" y se quejó que la medida se adoptó "a mano alzada" por los asistentes.

En la misma línea se pronunció el senador liberal Ever Villalba, quien dijo a EFE que la medida es "un gran retroceso" y una "traición a la lucha histórica de las mujeres" del PLRA.

De igual forma, advirtió que el partido se expone "a un problema legal".

"El cronograma electoral ya está en marcha y se cambia las reglas del juego una vez iniciado", señaló Villalba, quien anticipó la posibilidad de recurrir a instancias judiciales la decisión "para frenar que se aplique en las próximas elecciones".

No obstante, en declaraciones a la radio 1000 AM, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, aseguró que "casi todas las lideresas" de su partido que ocupan cargos electivos "están de acuerdo con esta decisión", pues, según dijo, ellas "no tuvieron la necesidad de ninguna ayuda o ninguna imposición" para llegar a esos puestos.

Para Fleitas, la medida "va a fortalecer las posibilidades del partido y de la oposición para conseguir un mejor resultado" en las municipales.

En los comicios de octubre próximo se elegirán 263 intendentes y los 5.646 concejales del país, entre titulares y suplentes.