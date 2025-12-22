La policía francesa reduce a un hombre amenazante con un cuchillo, el segundo en tres días

La vida del hombre, del que se calcula que tiene una treintena de años, no corre peligro, según informó la cadena pública Franceinfo.

En primer lugar, el individuo se presentó en una autoescuela y amenazó con un cuchillo a las personas que estaban dentro. Al llegar la policía el hombre huyó y, ya en la calle, intentó hacer uso de su arma, por lo que un agente disparó dos veces contra él.

El sábado pasado otro policía hizo uso de su arma para reducir a un hombre que estaba armado con un cuchillo en una calle muy transitada de Ajaccio, la capital de la isla francesa de Córcega.

El hombre murió como consecuencia del disparo, pero no se registraron más víctimas.

En un principio, la policía había sido alertada por una disputa entre este hombre y las dependientas de una tienda en la avenida Napoleón, que cuenta con mucha afluencia de transeúntes.

De acuerdo a la prensa local, la principal hipótesis es que el hombre que blandía el cuchillo tenía problemas de salud mental.