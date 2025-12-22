Las exportaciones de bienes crecen un 15 % al mes de noviembre de 2025 en Costa Rica

El informe muestra que las ventas de equipo de precisión y médico se incrementaron en un 28 %, seguidas por los sectores agrícola y alimentario, con un aumento del 1 % y 2 %, respectivamente.

Mientras que el plástico y caucho son los únicos sectores que registraron una desaceleración durante este periodo.

"El 2025 ha sido un año de crecimiento histórico y sostenido en las exportaciones, experimentamos incrementos en casi todas las regiones y sectores, lo que confirma la solidez y resiliencia de nuestra plataforma exportadora en un contexto internacional particularmente desafiante”, afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Los principales productos exportados fueron los dispositivos médicos, la piña, el banano, los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseada y el café oro.

Además, sobresalen otros productos como los cables eléctricos, los jugos y concentrados de frutas, las llantas, las salsas y preparaciones.

“El crecimiento de las exportaciones de bienes a noviembre de 2025 se sustenta en una diversificación cada vez más amplia de la oferta exportadora y de destinos a los que llega el país, construida a partir de decisiones empresariales que han permitido ampliar mercados, elevar niveles de sofisticación y responder a demandas internacionales más complejas", dijo la gerente general de Procomer, Laura López.

Según el reporte, también crecieron la mayoría de los mercados a los que llega Costa Rica, ya que durante ese periodo las exportaciones a América del Norte aumentaron un 15 %, a Europa un 17 % y a Asia un 37 %.

En menor medida, crecieron América Central (6 %) y Caribe (2 %), mientras que América del Sur es el único mercado que registra una desaceleración de un -6 %.