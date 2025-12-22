México limita a un año la exención de impuestos a la FIFA para Copa del Mundo 2026

Sheinbaum explicó, en su habitual conferencia de prensa, que dicha exención se dio por un acuerdo firmado en 2018, cuando se otorgó la sede de la Copa a México, Estados Unidos y Canadá, es decir, durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisó el acuerdo y redujo a un año la exención de impuestos a la FIFA, esto, tras la publicación de un artículo que señalaba que el Gobierno de Sheinbaum "estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos".

“Emitió la SHCP un comunicado muy importante, porque fue al revés: o sea, se había firmado algo (...) para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos", explicó Sheinbaum.

"Se redujo a un año y se acotó, por parte de la Secretaría de Hacienda", añadió la mandataria y apuntó que el domingo la dependencia publicó un comunicado con detalles de esta situación", apuntó.

El domingo, la SHCP informó que, en coordinación con diferentes autoridades, ha sostenido mesas de trabajo con la FIFA y Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) desde el inicio del Gobierno de la presidenta Sheinbaum "para adecuar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la garantía gubernamental firmada en enero de 2018, último año de la gestión de Peña Nieto, "con el fin de limitar su alcance en apego al marco jurídico nacional".

La dependencia aclaró que dicha garantía, firmada en ese momento por la Secretaría de Gobernación (Interior), en el contexto de obtener la sede conjunta del la Copa del Mundo 2026 "hace referencia a exenciones generales de impuestos federales y locales".

Así como a la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembro, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.

En el documento expresamente se señala que: "México garantiza que las disposiciones contenidas en esta garantía gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos"

El acuerdo del Gobierno de México con la FIFA señala que "se logró acotar su vigencia para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026".

Y que la garantía gubernamental contemplaba "beneficios fiscales amplios y de alcance general, mismos que este gobierno limitó mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado".

Actualmente, los beneficios sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales.

La Secretaría de Turismo de México ha estimado que la Copa del Mundo 2026 atraerá a más de 5,5 millones de turistas extranjeros, quien dejarán un gasto de hasta 3.000 millones de dólares.