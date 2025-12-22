México revisa entregas de agua del río Bravo para cumplir Tratado de Aguas con EE.UU.

En un comunicado, la SRE detalló que estas entregas se darán "conforme a la disponibilidad de agua existente en la cuenca mexicana", conocido como río Grande en EE.UU. y ubicado en la frontera entre ambos países.

"Se han identificado acciones extraordinarias siempre dentro de las estipulaciones del propio Tratado y sus Actas correspondientes (234 y 331), conforme a la disponibilidad de agua existente en la cuenca mexicana del Río Bravo”, indicó el documento.

La entidad explicó que las "acciones extraordinarias" incluyen entregas de un volumen de agua del río San Juan -un afluente del río Bravo-, las cuales "se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México".

"En este sentido las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano", destacó el texto.

La SRE recordó que "esta fuente de agua ha sido utilizada en el pasado para atender los compromisos de entregas de agua del río Bravo, con fundamento en el Artículo 9 del Tratado de Aguas y del Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Asimismo, reiteró que el Gobierno mexicano está "dando puntual seguimiento a los compromisos establecidos en dicho tratado", y que también permanece en constante diálogo con los usuarios de la cuenca mexicana para su atención.

"Es prioridad garantizar el agua para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes", subrayó.

El mensaje de la SRE se da luego de que México y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo sobre este tratado bilateral tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 5 % al país norteamericano por supuesto incumplimiento.

De acuerdo con el entendimiento, México debe liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre y la intención de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026.

Según el tratado de 1944, EE.UU. debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y este 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.