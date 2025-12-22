Miles de personas continúan sin electricidad en San Francisco por apagón tras un incendio

Un incendio en una subestación eléctrica el sábado por la tarde dejó a unas 130.000 personas sin electricidad, causando un caos en el tráfico, que vio afectado el servicio de metro, y dejó detenidos a múltiples vehículos autónomos de Waymo porque los semáforos no funcionaban.

La compañía de servicios públicos PG&E ha ido restableciendo el servicio, pero aún miles de hogares permanecen sin energía.

Este lunes la Alcaldía de San Francisco permanece cerrada, así como su biblioteca pública, y no hay servicio de transporte en varias áreas.

"En este momento, no podemos proporcionar un plazo preciso para el restablecimiento completo del servicio", declaró PG&E en un comunicado este domingo.

En ese sentido, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, dijo a la cadena ABC que tiene muchos cuestionamientos que hacer sobre el apagón, después de que la compañía calificara el incendio como “catastrófico”, y un suceso que solo se ha visto dos o tres veces en décadas.

Waymo ya ha restablecido su servicio para este lunes. En un comunicado, la empresa de conducción autónoma, propiedad de Alphabet (la matriz de Google), dijo que se compromete a garantizar que su tecnología se adapte al flujo de tráfico durante apagones como el ocurrido el fin de semana.

“Nos enfocamos en integrar rápidamente las lecciones aprendidas de este evento”, agregó.

Lurie ha instado a los residentes de San Francisco a que se abastezcan de alimentos no perecederos, linternas y pilas para estar preparados para las tormentas que ya causan estragos en la región y prometen intensificarse para Navidad.