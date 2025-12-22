Organizaciones israelíes piden al Supremo anular el cierre de la Radio del Ejército

"El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia contra la decisión del Gobierno de cerrar la emisora de radio Galei Tzahal: una decisión basada en una extralimitación del poder Ejecutivo", recogió esta organización en un comunicado en el que advirtió que la decisión conduce a una "grave violación" de la libertad de prensa y el interés público.

También el Sindicato de Periodistas de Israel aseguró que presentará una petición al supremo contra la medida, "irrazonable y desproporcionada", en un comunicado que recogió el diario The Times of Israel.

El sindicato denunció que el Gobierno no tiene autoridad para decidir sobre la emisora al recaer la responsabilidad sobre ella en la Knéset (el Parlamento), como parte de la radiodifusión pública israelí.

También el movimiento Academia para un Israel Democrático (AID) presentó una petición al Supremo junto a seis excomandantes de Galei Tzahal: Ron Ben Yishai, Nachman Shay, Moshe Shlonsky, Avi Benyahu, Yitzhak Tonic y Ephraim Lapid; además de otros periodistas que pasaron por la emisora.

"Esta decisión es aún más grave si se tiene en cuenta el momento en que se tomó: al comienzo de un delicado período electoral y basándose en el trabajo de un comité integrado por personal de seguridad del Ministro de Defensa y que, en la práctica, refleja un comité claramente político y no un organismo profesional independiente", reprochó esta organización en un comunicado en su perfil de Facebook.

En agosto Katz convocó un comité para examinar el papel de Galei Tzahal que debía presentarle en 50 días recomendaciones sobre el futuro de la emisora, tras los que el ministro anunció su propuesta para cerrarla.

Además, la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, emitió por la mañana una opinión respecto a la medida, asegurando que "no se sostiene desde una perspectiva legal", recogió el diario Yedioth Ahronoth.

"La decisión forma parte de una estrategia integral para perjudicar la radiodifusión pública en Israel y restringir la libertad de expresión, no está respaldada por la infraestructura fáctica y profesional necesaria", continúa la opinión de la fiscal, a la que el Ejecutivo busca destituir de su cargo por sus constantes choques.

También Baharav-Miara reivindicó que la decisión de clausurar la radio del Ejército depende de la Knéset.

Este lunes, el gabinete de Gobierno israelí aprobó la propuesta de Defensa para cerrar Galei Tzahal antes del 1 de marzo. El ministro insistió durante la reunión en que la emisora reproduce opiniones a las fuerzas armadas en su programación política.

De forma paralela, Katz ordenó al jefe del Estado Mayor que las fuerzas armadas dejen de reclutar soldados para la unidad a cargo de la emisora y comenzar a asignarlos (tanto a jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio como reservistas) en otras unidades, preferiblemente de combate, según Yedioth Ahronoth.