Polémica al aplazar la CBS el programa '60 Minutes' sobre la prisión CECOT de El Salvador

El aplazamiento fue dado a conocer apenas tres horas antes de que se emitiera en la cadena CBS. Según el diario The New York Times, la decisión se tomó después de que la nueva editora jefa de CBS News, Bari Weiss, solicitara "numerosos" cambios.

"Mi trabajo es asegurarme de que todas las historias que sacamos sean las mejores posibles. Retener historias que no están listas por cualquier motivo —por ejemplo, porque carecen de contexto suficiente o porque les faltan voces clave— ocurre todos los días en todas las redacciones. Tengo muchas ganas de emitir este importante reportaje cuando esté listo", dijo Weiss en un comunicado al respecto.

CBS ha asegurado que dicho segmento necesitaba "más trabajo" y que se emitiría en una fecha posterior.

Pero Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal que hizo el reportaje, ha rechazado esa versión en una nota privada enviada a sus compañeros y que ha sido filtrada en otros medios.

"Nuestro reportaje fue revisado cinco veces y aprobado tanto por los abogados de CBS como por el departamento de Normas y Prácticas. Es fácticamente correcto. A mi juicio, retirarlo ahora, después de que se hayan superado todas las rigurosas revisiones internas, no es una decisión editorial, sino una política", sostuvo.

La CNN añade que cinco revisiones es una cifra inusualmente alta. Según ese canal, algunos trabajadores de CBS han amenazado con dimitir tras lo sucedido.

El detonante habría sido la falta de colaboración del Gobierno de Donald Trump en dicho reportaje. '60 Minutes' envió preguntas a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, sin obtener respuesta

"Su negativa a conceder una entrevista es una maniobra táctica diseñada para matar la historia. Si la negativa de la Administración a participar se convierte en una razón válida para descartar un reportaje, les habremos entregado de hecho un 'botón de apagado' para cualquier cobertura que les resulte incómoda", se ha quejado Alfonsi.

El pasado marzo, el Ejecutivo de Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía, y los trasladó a la megacárcel de máxima seguridad del CECOT acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Según se supo después, el Gobierno estadounidense acordó pagar 4,76 millones de dólares (unos cuatro millones de euros) a El Salvador a cambio de recibir a esas personas.

CBS pertenece actualmente a Paramount Skydance, tras la fusión cerrada en agosto entre Skydance Media y Paramount Global.

La cadena estuvo en el punto de mira de Trump por una entrevista efectuada a la excandidata presidencial demócrata y exvicepresidenta Kamala Harris (2021-2025).

Según alegó, CBS emitió diferentes respuestas a una misma pregunta en '60 Minutes' y en un extracto previo para el programa 'Face the Nation' de manera manipuladora. En julio, el líder republicano anunció que había llegado a un acuerdo por más de 36 millones de dólares (unos 30 millones de euros) con Paramount Global para cerrar el litigio.

Trump no ha cesado, sin embargo, sus críticas al canal. El pasado 8 de diciembre criticó que bajo la nueva dirección, '60 Minutes' le estaba tratando "peor" que antes.

Para entonces, según recuerda la CNN, CBS ya estaba promocionando su reportaje 'Inside CECOT' ('Dentro del CECOT'), lo que ha incentivado las críticas de que la retirada de esa emisión tenga un componente político.