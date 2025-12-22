Se acerca el final de 'Stranger Things' y llega al cine 'The Housemaid'

En 2022 se publicó 'La asistenta', el primer volumen de una saga de la escritora estadounidense Freida McFadden, una historia de suspense psicológico que fue un éxito inmediato. Pero su recorrido siguió con los comentarios de los lectores en redes sociales y se volvió a convertir en superventas cuando se anunció que este año se adaptaba al cine. Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan una película que se estrena el día de Navidad en medio mundo (en España el 1 de enero pero con proyecciones especiales los días 20 y 27).

El día 25 se estrena la segunda parte en la que Netflix ha dividido la quinta y última temporada del fenómeno 'Stranger Things'. Serán tres capítulos que precederán al último -previsto para el 1 de enero-, que cerrarán la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer y en la que los protagonistas bajan a la dimensión alternativa de Upside Down. Millie Bobby Brown se convirtió en una estrella por su papel de Once en una serie que ha ganado 12 Premios Emmy.

En el mundo del arte, los días de las vacaciones navideñas pueden servir para ver grandes exposiciones que están a punto de ser cerradas. Es el caso de la dedicada a la gran artista aborigen australiana Emily Kam Kngwarray en la Tate Modern, que se cierra el 11 de enero; la dedicada a la Nueva Fotografía en el MoMA (hasta el 17) o la de 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos' en el Thyssen madrileño (25).

Y la Navidad también es un momento para leer tranquilamente los títulos que se han ido dejando aparcados durante el año. desde puro entretenimiento como 'El último secreto' de Dan Brown, o 'La viuda', de John Grisham; relatos como los de 'El buen mal', de Samantha Schweblin; el sorprendente debut de Lucía Solla con 'Comerás flores' o la mezcla de ficción y memoria de Arundhati Roy en 'Mi reugio y mi tormenta'.

