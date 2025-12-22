Sheinbaum espera que fusión Volaris-Viva Aerobus reforzará mercado doméstico y extranjero

"Es una alianza especial entre VivaAerobus y Volaris. (...) Es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares", apuntó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.

La presidenta, que señaló que ambas empresas se reunieron con ella, destacó que la futura creación de este grupo aéreo mexicano conjunto es algo "muy bueno" dado que, añadió, permitirá que "aumente la inversión" y que "crezcan" las empresas nacionales de la industria de la aeronaútica.

Asimismo, subrayó que facilitará que aumente el turismo y que haya más competencia con otras compañías nacionales y extranjeras.

No obstante, Sheinbaum puntualizó que aún no se ha aprobado la fusión entre las dos aerolíneas, ya que se tiene que pronunciar la Comisión Nacional de Antimonopolio para garantizar que la operación "esté dentro del marco de la ley".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aún así, reiteró que es algo "muy bueno" para el turismo y las aerolíneas mexicanas, a la vez que recordó que dicha fusión mantendrá las dos marcas de las compañías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, la mandataria se pronunció sobre la operación anunciada el pasado viernes por los directivos de Volaris y VivaAerobus, un proceso que esperan cerrar tras los trámites regulatorios necesarios en los próximos 12 meses, entre los que debe darse la aprobación de los accionistas.

Precisamente, estas dos compañías se vieron salpicadas a finales de octubre por la revocación de la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) , que acusó a México de violar los términos del acuerdo aéreo bilateral.

La medida se produjo tras meses de quejas de Washington, que acusa a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en favor de compañías locales.

Las aerolíneas afectadas por la revocación incluyen a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, que no podrán operar o expandir determinados servicios hacia ciudades de Estados Unidos hasta que ambos Gobiernos resuelvan las presuntas violaciones.