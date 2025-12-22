Taiwán dice que "no existe una relación clara" del ataque en Taipéi con "fuerzas externas"

"Consideramos que no existe una relación clara con lo que se denomina países extranjeros o fuerzas externas", aseveró la ministra isleña del Interior, Liu Shyh-fang, en declaraciones ante los medios de comunicación.

Según la funcionaria, la única relación detectada hasta ahora es la "aparición de imitadores en internet", con una veintena de mensajes que están siendo investigados actualmente por la Fiscalía.

"Tanto las amenazas como las intimidaciones generan una gran ansiedad e inquietud entre la población, por lo que los policías locales seguirán cooperando con la Oficina de Investigación Criminal en las pesquisas, que no se detendrán", prometió Liu.

En la tarde del viernes, Chang Wen, de 27 años, perpetró dos ataques consecutivos con bombas de humo y un cuchillo de gran tamaño: primero en la estación principal de tren de Taipéi y, minutos después, en un centro comercial situado a unos 600 metros al norte.

El agresor, sobre el que pesaba una orden de detención por saltarse el servicio militar obligatorio, también falleció tras lanzarse desde el sexto piso del edificio.

La Policía de Taipéi informó este domingo de que Chang había planificado "meticulosamente" el ataque durante más de un año y medio, mediante la adquisición paulatina de los materiales empleados en el suceso, entre ellos 24 bombas de humo, guantes tácticos, una máscara de gas y un escudo protector.

En cuanto a las medidas de seguridad tras este incidente, Liu dijo que entre Navidad, Año Nuevo y el período previo al Año Nuevo Lunar, que se celebrará el 17 de febrero, se prevé la celebración de 137 grandes eventos en Taiwán, para los cuales se movilizarán hasta 17.000 efectivos policiales y civiles.

Los delitos violentos son extremadamente infrecuentes en la isla y, tras el ataque, las autoridades han reforzado las medidas de vigilancia en los principales puntos de Taipéi y de otras ciudades.