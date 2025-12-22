TAP volverá a operar entre Lisboa y Tel Aviv a partir de marzo de 2026

La entidad interrumpió sus vuelos entre Tel Aviv y la capital portuguesa en octubre de 2023 debido al conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.
En un comunicado, explicó que el próximo año realizará los trayectos entre los aeropuertos Humberto Delgado y Ben Gurion en aviones A320neo, con capacidad para 168 pasajeros.
Los vuelos hacia Tel Aviv se realizarán los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos, mientras que en el sentido contrario saldrán los lunes, martes, viernes, sábados y domingos.