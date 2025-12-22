Tres condenados prisión en Alemania por infringir restricciones de exportación a China

La Audiencia Superior de Düsseldorf sentenció a Thomas R., de 60 años, a una pena de tres años de cárcel, mientras que Herwig F., de 73 años, e Ina F., de 69, fueron condenados a sendas penas de dos años y quedarán en libertad condicional.

Según informó el tribunal, los magistrados hallaron a los tres acusados culpables de haber cooperado para enviar a China por correo en 2023 y en 2024 varios láseres de cascada cuántica, a petición del director de la división internacional de la Academia de las Ciencias China.

Thomas R. era consciente de que el envío de este aparato hubiera requerido una autorización de la que carecía, y los otros dos acusados, que se encargaron de procurar los aparatos, aceptaron esta posibilidad.

El tribunal por el contrario no halló pruebas de que los dispositivos enviados a China fueran empleados allí con fines militares o de que los tres acusados hubieran incurrido en un delito de espionaje, puesto que más allá del incidente con los láseres no había otras actividades que achacarles.

Los tres fueron detenidos en abril de 2024 y la Fiscalía General del Estado (GBA) de Alemania había acusado en particular a Thomas R. de realizar actividades de espionaje desde 2017 por encargo de un agente del servicio secreto chino MSS.

La sentencia todavía no ha entrado en vigor y puede ser recurrida.