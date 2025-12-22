Tres partidos políticos catalanes piden que se suspenda el Barça-Maccabi de baloncesto

En una rueda de prensa desde el Parlament, representantes de la plataforma 'Prou Complicitat amb Israel' (basta Complicidad con Israel) han comparecido para explicar la iniciativa, junto a diputados de los tres grupos parlamentarios que han registrado este lunes la propuesta de resolución.

Según ha afirmado la presidenta de la plataforma, Natàlia Abu-Sharar, "la neutralidad no existe" en este tipo de enfrentamientos deportivos: "Estos partidos normalizan el régimen de apartheid y un genocidio en curso".

La portavoz de 'Prou Complicitat amb Israel', Alys Samson, cree que clubes como el Hapoel de Jerusalén o el mismo Maccabi actúan como "agentes diplomáticos": "Buscan tapar crímenes sistemáticos contra el pueblo palestino", ha denunciado.

Samson ha insistido en que, por amplio consenso, la sociedad civil catalana "no quiere que se celebre" el enfrentamiento del Barça contra el equipo de Tel Aviv, al que ha criticado por recibir "financiación pública por parte del Estado genocida de Israel".

Aunque desde 'Prou Complicitat amb Israel' celebran la decisión del FC Barcelona de jugar el partido a puerta cerrada, consideran que se trata de una medida insuficiente, pues aseguran que el Barça no tiene que "permitir" que se celebre esta jornada.

La organización ha convocado una manifestación para el mismo día del partido enfrente del Palau Blaugrana con el objetivo de mostrar su rechazo.

Samson ha subrayado que más de 150 organizaciones se han sumado a su llamamiento, que darán a conocer oficialmente el próximo 30 de diciembre, para reclamar que se cancele este partido de Euroliga.

Precisamente, las mismas formaciones que han presentado conjuntamente la propuesta de resolución en la cámara catalana -ERC, Comuns y CUP- han firmado ya este manifiesto.

En ese sentido, la comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo este partido.