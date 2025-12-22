Trump dice que Petro es "un alborotador" y que "más le vale andarse con cuidado"

Trump pronunció estas palabras en un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, en la que calificó a Petro como "nuevo líder de Colombia" pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país.

"Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", explicó el magnate inmobiliario durante el evento.

El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EE.UU.

"Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido", afirmó Trump.

Las palabras del presidente estadounidense, que ha llegado a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" que fomenta la producción de cocaína en su país, se produjeron durante un acto en el que se anunció que EE.UU. construirá nuevos buques de guerra, los primeros de una clase que será bautizada como "Clase Trump".

El anuncio sobre estos nuevos navíos de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada "flota fantasma" y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegado en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano, una contundente maniobra de presión para tratar de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.