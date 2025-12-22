Un tribunal portugués ordena a Chega la retirada de sus carteles contra los gitanos

En la sentencia, a la que EFE tuvo acceso, la jueza Ana Barão determinó que son discriminatorios y que, si no los retiran, Ventura deberá pagar una multa de 2.500 euros diarios por cada pancarta colocada en la vía pública en Portugal con ese mensaje.

Asimismo, le condenó a "abstenerse de, en el futuro, determinar o promover, directa o indirectamente, la fijación de carteles de contenido idéntico o equivalente".

En respuesta a EFE, el abogado de la acusación, Ricardo Sá Fernandes, celebró el resultado, al considerar que esta sentencia "ayuda a tener un país más justo y decente" y es "una victoria de resistencia del pueblo gitano".

En el fallo, la jueza estableció que la frase usada por Ventura "es grave porque fue meditada (no fue pronunciada en el calor de un debate político) y porque fue pensada para causar un específico impacto social en un grupo social particular (un impacto negativo porque discrimina a un grupo étnico)".

"El acusado no puede ignorar que su convicción se basa en ideas discriminatorias y atenta contra una minoría étnica", añadió Barão, quien opinó que el significado implícito de los carteles es que "los gitanos no cumplen la ley".

La jueza explicó que no está negando el derecho a la libertad de expresión de Ventura, sino que se le exige que lo practique "con responsabilidad en el sentido de la protección de los derechos humanos de todos".

Señaló también que el uso de los carteles en la vía pública no fue "inocente", ya que fueron colocados en zonas de gran visibilidad.

La denuncia fue presentada el pasado 10 de noviembre por seis personas ante el tribunal por un cartel en el que se puede ver una foto de Ventura con el mensaje 'Los gitanos tienen que cumplir la ley'.

El juicio concluyó el pasado jueves, día en el que Ventura afirmó que iba a acatar la orden de la jueza, fuera cual fuera.

Ventura figura entre los aspirantes favoritos según las encuestas para las próximas elecciones presidenciales del 18 de enero, en las que se elegirá al sucesor del actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.