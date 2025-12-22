Un tribunal suizo acepta una demanda contra Holcim por daños "climáticos" en Indonesia

El tribunal de Zug, cantón cercano a Zúrich en el este de Suiza, ha considerado que tiene competencia para atender la demanda, ya presentada en febrero de 2023 por cuatro pescadores indonesios de la isla de Pari, en un archipiélago al norte de Yakarta.

"Es una victoria parcial importante para la justicia climática", indicó en un comunicado la ONG Solidaridad Protestante Suiza, que ha apoyado la demanda de los pescadores.

Los pescadores reclaman a Holcim indemnizaciones por los daños climáticos que amenazan la misma existencia de su isla, y también le exhortan a contribuir a la financiación de medidas de protección contra el calentamiento global así como una drástica reducción de sus emisiones de dióxido de carbono.

El tribunal reconoce que los demandantes tienen derecho a protección jurídica y han rechazado los argumentos de la cementera, que consideraba que los tribunales no eran el lugar adecuado para responder a los desafíos globales del cambio climático.

En 2023 la demanda se convirtió en la primera por "delitos climáticos" que afrontó una compañía suiza, y solo la segunda en Europa tras el caso similar presentado contra la petrolera angloholandesa Shell.

Los demandantes argumentaron entonces que Holcim había contribuido con sus operaciones al ascenso del nivel del mar en la zona donde se encuentra Pari, inundando con frecuencia viviendas, comercios y carreteras de la isla.