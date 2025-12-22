Una aeronave de la Marina mexicana se estrella durante una misión médica en Texas

"La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas", apuntó este lunes en un mensaje en su cuenta de X.

La institución añadió que ha activado "los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales", sin dar más detalles sobre la tripulación.

Finalmente, señaló que "el evento se encuentra en desarrollo", y remarcó que "se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes".

La Fundación Michou y Mau, creada en 1998, atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy