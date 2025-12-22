Universidad de Barcelona eleva a Fiscalía denuncias por acoso sexual contra un catedrático

La UB informó este lunes de que ha dado este paso tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del centro de investigación CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

El CREA (siglas de Community of Researchers on Excellence for All) fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual.

Flecha, de 73 años, es catedrático de Sociología y fue docente de la Universidad de Barcelona. En julio de este año, un grupo de exalumnas, doctorandas, becarias e investigadores enviaron una carta al rector de la UB acusando al catedrático de mantener relaciones con ellas abusivas o desiguales.

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona, que ha calificado los hechos de una "gravedad injustificable, intolerables y repulsivos", comunicó este lunes su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, recibió el informe el pasado 19 de diciembre, junto con una evaluación pericial psicológica sobre la fiabilidad de los testimonios y un informe penal que valora su relevancia jurídica, lo que ha motivado la activación inmediata de medidas cautelares en la universidad y la remisión del caso al ministerio público.

Paralelamente, la UB ha activado medidas de acompañamiento psicológico para todas las personas afectadas, tanto actuales como pasadas, y ha adoptado disposiciones cautelares para impedir que méritos académicos o profesionales vinculados a CREA sean valorados en procesos de selección o promoción del profesorado.

La denuncia formal recibida en julio de 2025 es la primera presentada ante la UB tras los archivos de anteriores denuncias en 2004 y 2016, que señalaban conflictos internos, presuntas irregularidades de gestión y abusos psicológicos, sin que entonces se apreciaran indicios penales suficientes.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa.

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.

Ahora corresponderá a la Fiscalía Provincial de Barcelona determinar el alcance penal de los hechos y las competencias que mantiene la universidad en el proceso de investigación.