Venezuela agradece a China por su rechazo al "hegemonismo unilateral" de Estados Unidos

"Estas acciones han incluido el asalto a embarcaciones con petróleo venezolano", señaló el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje publicado en su Telegram.

En este sentido, afirmó que estas medidas violan la Carta de Naciones Unidas y los "principios fundamentales" de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Asimismo, expresó un "sincero agradecimiento" en nombre del mandatario Nicolás Maduro por la "firme defensa del derecho internacional" por parte de China.

"Valoramos profundamente el respaldo a nuestro derecho legítimo de desarrollar libremente nuestro comercio", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno de China acusó este lunes a Estados Unidos de "violar el derecho internacional" por lo que el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, describió como "una incautación arbitraria de los buques de otro país", en referencia a la confiscación de un segundo buque que transportaba petróleo venezolano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario chino declaró en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

El Gobierno de EE.UU. confirmó este sábado que interceptó un petrolero en aguas internacionales del Caribe, el cual, según medios, navegaba con bandera panameña.

Es el segundo petrolero confiscado en menos de dos semanas en el Caribe, luego de que fuerzas estadounidenses incautaron el buque Skipper, que navegaba con falsa bandera, y confiscaron el crudo que transportaba.

Caracas rechazó este sábado lo que calificó como el "robo y secuestro" por parte de EE.UU. del "buque privado" con crudo venezolano.

En un comunicado publicado ese día, el Ejecutivo chavista calificó el hecho como un acto de "piratería" y denunció también la "desaparición forzada" de la tripulación.

Esto ocurre en medio de una escalada de tensiones por el despliegue aeronaval que mantiene la Administración de Donald Trump en el Caribe, cuya presión se ha intensificado en las últimas semanas con la orden reciente de un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.