Wall Street abre en verde impulsado por los valores tecnológicos

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,40 %, hasta los 6.862 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,44 %, hasta los 23.410 enteros.

Entre las tecnológicas destacaba la subida de Nvidia en un 1 %, mientras que Micron Technology subía un 2 % y Oracle un 0,5 %.

Ambas empresas continúan así con las ganancias de la semana pasada; en su caso, Oracle se vio beneficiada por la noticia de que se unirá a un grupo de inversores para liderar las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Mientras, las acciones de Micron Technology se ven apoyadas por sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses, que superaron las expectativas de los inversores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el plano corporativo, hoy la empresa española Ferrovial debuta en el Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple. Sus acciones subían un 0,3 % en los primeros compases de la jornada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 2,5 %, hasta los 57,95 dólares el barril, después de que el Gobierno de EE.00.UU interceptara un segundo petrolero este sábado frente a las costas de Venezuela y tratara de bloquear otro tanquero el domingo.