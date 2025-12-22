Xi Jinping felicita a Kast por su victoria en los comicios presidenciales chilenos

Xi destacó que Chile "fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China".

"Ambos países siempre se han adherido a los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo, y han mostrado comprensión y apoyo mutuos en asuntos que afectan a los intereses fundamentales y principales preocupaciones de cada uno", indicó el líder chino, según un comunicado publicado por la Cancillería del país asiático.

Según Xi, la cooperación práctica en diversos ámbitos entre China y Chile "ha dado resultados fructíferos" y "generado beneficios tangibles para los pueblos de ambos países".

"Estoy dispuesto a trabajar con el presidente electo para continuar la amistad tradicional, impulsar la asociación estratégica integral entre China y Chile a nuevas alturas y beneficiar mejor a los pueblos de ambos países", aseveró el presidente chino, quien aseguró dar "una gran importancia" a los lazos entre Pekín y Santiago.

Kast ganó el 16 de diciembre las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.