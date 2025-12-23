Al menos cinco policías mueren en un ataque contra autoridades en el noroeste de Pakistán

Un funcionario de las autoridades del distrito de South Karak, Najeeb Ullah, dijo a EFE que un vehículo de una patrulla móvil fue atacado mientras se encontraba de servicio dentro de los límites de la comisaría de Gurguri y cinco agentes perdieron la vida.

"Más de una docena de terroristas fuertemente armados emboscaron una furgoneta policial en la jurisdicción de la comisaría de Gurguri, en la que cinco policías fueron martirizados", declaró Ullah a EFE.

El funcionario añadió que se habían recogido pruebas en el lugar de los hechos y que se había puesto en marcha una operación de búsqueda para detener a los responsables.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque por el momento. Sin embargo, los talibanes paquistaníes han llevado a cabo actividades en la zona anteriormente, una región que alberga un importante yacimiento de gas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, Shehbaz Sharif condenó los disparos contra el vehículo policial y afirmó que "la policía siempre ha desempeñado el papel de vanguardia en la guerra contra el terrorismo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estamos decididos a erradicar por completo todas las formas de terrorismo del país", prometió el jefe del Ejecutivo.

El ministro principal de Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, también condenó el ataque, afirmando que el atentado contra la patrulla policial era extremadamente lamentable y condenable, y aseguró que se llevará el caso ante la justicia.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de los ataques militantes en los últimos años, especialmente en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Islamabad acusa a los talibanes afganos de facilitar ataques transfronterizos contra sus fuerzas de seguridad y de hacer la vista gorda ante las actividades del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, o talibanes paquistaníes) en su territorio. Afganistán rechaza estas acusaciones y afirma que no puede ser responsabilizado de los problemas de seguridad interna de Islamabad.