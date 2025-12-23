Alemania deporta a un criminal a Siria por primera vez desde el inicio de la guerra civil

"Fue entregado por la mañana a las autoridades en Damasco", anunció el Ministerio del Interior de Alemania en un comunicado.

El individuo había cumplido previamente condena en el estado federado de Renania del Norte - Westfalia, en el oeste de Alemania, por robo con agravantes, lesiones y extorsión.

El Ministerio del Interior mantuvo en los últimos meses conversaciones sobre la deportación de delincuentes convictos tanto con el Gobierno sirio como con representantes del régimen talibán en Afganistán, que no está reconocido por Berlín, según recordó el comunicado.

"Ahora existen acuerdos que permitirán que en un futuro se puedan realizar de forma regular deportaciones de delincuentes y de individuos que supongan un riesgo para la seguridad", señaló la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las deportaciones a Siria y a Afganistán deben ser posibles. Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en que los delincuentes abandonen nuestro país. Estamos a favor del control, las consecuencias y la línea dura", declaró el ministro del Interior, el conservador Alexander Dobrindt.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, la nota destacó que este martes fue deportado a Afganistán el segundo delincuente convicto en el plazo de la semana, un individuo que estaba cumpliendo una pena de prisión en Baviera por una condena de lesiones.

A raíz de la guerra civil entre los rebeldes y el régimen de Bachar al Asad, Alemania había dejado de realizar deportaciones a Siria, pero a raíz de la toma de poder del presidente islamista Ahmed al Charaa hace un año, Berlín ha reanudado las relaciones diplomáticas con Damasco.