AliExpress destaca el valor de comprar con anticipación en un contexto de inflación y gasto elevado

Este fin de año, la conversación alrededor del e-commerce se ha centrado en tres cosas: rapidez de entrega, experiencia de usuario y formas inteligentes de ahorrar en medio de una temporada donde los precios tienden a subir. En este contexto, AliExpress se vuelve la opción ideal para quienes quieren adelantarse, cuidar el bolsillo y recibir sus compras sin estrés.

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que la inflación anual en México se ubicó en alrededor del 3.61 % en la primera quincena de noviembre, lo que contribuye a encarecer los costos de los productos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En este escenario, planear las compras con anticipación se consolida como una estrategia de consumo inteligente. Esta práctica permite a los consumidores buscar mejores precios, anticiparse a la alta demanda y gestionar su presupuesto de forma más eficaz.

AliExpress responde a estas necesidades del mercado a través de Local+, un esquema que combina inventario local con precios accesibles. El servicio ofrece entregas rápidas (de 2 a 5 días) y procesos de devolución más sencillos. En la página, es fácil identificar qué productos forman parte de este esquema, ya que se muestran con una etiqueta muy visible.

En sintonía con las tendencias de consumo, un estudio de la firma Kantar, indica que la intención de compra se concentra principalmente en categorías clave como ropa y calzado, chocolates y galletas, perfumes, juegos, bebidas alcohólicas, libros, equipo deportivo, tarjetas de regalo, consolas o videojuegos y electrodomésticos.

En este contexto, la oferta de Local + se alinea con la demanda del mercado y la complementa, destacando una amplia variedad de artículos: desde dispositivos y accesorios tecnológicos (como audífonos, cargadores y smart tech), hasta una selección de productos de decoración y hogar, básicos de moda y accesorios, así como una línea de cuidado personal.

Esta propuesta está diseñada para equilibrar un precio competitivo, la rapidez y la conveniencia, reduciendo los riesgos asociados a los retrasos comunes en temporada alta.

