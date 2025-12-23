Argentina admite un proyecto minero de Aisa Group al régimen de incentivo a la inversión

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, informó que el comité evaluador del RIGI aprobó la incorporación al régimen del proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan (noroeste), con una inversión prevista de 665 millones.

"Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1.700 personas en forma directa", destacó Caputo a través de la red social X.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos y estabilidad por 30 años, entre otras ventajas.

Gualcamayo comenzó a ser explorada en 1994 y entró en fase de producción en 2009.

El proyecto presentado por Minas Argentinas busca expandir la vida útil del yacimiento mediante el denominado Proyecto Carbonatos Profundos (DCP).

Según cálculos de la empresa, el DCP le dará vida productiva a Gualcamayo durante, al menos, otros 20 años.

Minas Argentinas es integrante de Aisa Group, un conglomerado de compañías de diversos sectores con sede en Canadá y liderado por el empresario español Juan José Retamero.

Según precisó Caputo, el proyecto de Gualcamayo es el décimo admitido al RIGI, con proyectos de inversión aprobados hasta ahora por un total de 25.000 millones de dólares.